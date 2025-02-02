Зеленський пропонує Рубіо відвідати "відкинуту на 100 років назад" Україну

Президент Володимир Зеленський вважає, що держсекретарю США Марко Рубіо необхідно відвідати Україну для усвідомлення злочинів Росії. Так глава держави відреагував на заяву Рубіо про те, що війна повертає країну на 100 років назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави агентству Associated Press.

"Рубіо повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія. Але також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити для безпеки України та світу, як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми", - сказав Зеленський.

Заяви Рубіо і Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, 31 січня Марко Рубіо заявив, що війна повертає Україну "на 100 років назад". Він зазначив, що війна має завершитися переговорами й обидвом сторонам слід піти на поступки.

Раніше глава американської дипломатії заявив, що адміністрація Трампа хоче, щоб війна не повторилася через 2-4 роки.

Зеленський попередив, що Путін не готовий до дипломатичних переговорів, тому Україні потрібна сильна позиція, яку можуть забезпечити США.

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