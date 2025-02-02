Зеленский предлагает Рубио посетить "отброшенную на 100 лет назад" Украину
Президент Владимир Зеленский считает, что госсекретарю США Марко Рубио необходимо посетить Украину для осознания преступлений России. Так глава государства отреагировал на заявление Рубио о том, что война возвращает страну на 100 лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства агентству Associated Press.
"Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", - сказал Зеленский.
Заявления Рубио и Трампа о войне в Украине
Напомним, 31 января Марко Рубио заявил, что война возвращает Украину "на 100 лет назад". Он отметил, что война должна завершиться переговорами и обеим сторонам необходимо пойти на уступки.
Ранее глава американской дипломатии заявил, что администрация Трампа хочет, чтобы война не повторилась через 2-4 года.
Зеленский предупредил, что Путин не готов к дипломатическим переговорам, поэтому Украине нужна сильная позиция, которую могут обеспечить США.
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