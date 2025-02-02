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Зеленский предлагает Рубио посетить "отброшенную на 100 лет назад" Украину

Воскресенье 02 февраля 2025 05:54
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Зеленский предлагает Рубио посетить "отброшенную на 100 лет назад" Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский считает, что госсекретарю США Марко Рубио необходимо посетить Украину для осознания преступлений России. Так глава государства отреагировал на заявление Рубио о том, что война возвращает страну на 100 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства агентству Associated Press.

"Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", - сказал Зеленский.

Заявления Рубио и Трампа о войне в Украине

Напомним, 31 января Марко Рубио заявил, что война возвращает Украину "на 100 лет назад". Он отметил, что война должна завершиться переговорами и обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

Ранее глава американской дипломатии заявил, что администрация Трампа хочет, чтобы война не повторилась через 2-4 года.

Зеленский предупредил, что Путин не готов к дипломатическим переговорам, поэтому Украине нужна сильная позиция, которую могут обеспечить США.

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