Держсекретар США зробив нову заяву про війну в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Україну повертають "на 100 років назад". Він вкотре сказав, що російсько-українська війна повинна завершитися перемовинами й обидві сторони повинні піти на поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтервʼю американській журналістці Мегін Келлі.

"Нечесність, яка існувала, полягає в тому, що ми в якийсь спосіб дозволили людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а й знищити її, підштовхнувши їх назад до того, як виглядав світ у 2012 чи 2014 роках", - сказав Рубіо.

Держсекретар США заявив, що це нібито зрештою призвело до фінансування "тупикової ситуації" протягом останніх півтора року.

"Тим часом Україну повертають на 100 років назад. Їхня енергосистема знищується. Комусь доведеться платити за всю цю реконструкцію постфактум, і ви знаєте, скільки українців виїхали з України, живуть зараз в інших країнах, вони можуть ніколи не повернутися. Це їхнє майбутнє, і воно під загрозою", - вважає він.

Також Рубіо додав, що позиція президента США Дональда Трампа полягає в тому, що це "затяжний конфлікт" і його треба завершувати перемовинами, вкотре заявивши про те, що сторонам доведеться піти на поступки.

"Це буде робота жорсткої дипломатії, як ми звикли робити у світі в минулому, і ми будемо реалістичними щодо цього, але обидві сторони під час переговорів повинні щось дати", - підсумував Рубіо.

Що відомо про позицію адміністрації Трампа щодо закінчення війни в Україні

Зазначимо, що це вже не перша подібна заява Рубіо щодо завершення війни в Україні. Раніше він вже говорив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне не просто закінчення російсько-української війни, але й щоб вона не повторилася через 2-4 роки. Також він згадував і про поступки, на які мають піти обидві сторони конфлікту.

Нагадаємо, що не тільки адміністрація, а й сам новобраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що прагне якнайшвидше знайти рішення російсько-української війни. Ще до повернення в Білий дім Трамп говорив, що зможе закінчити війну за 24 години або навіть і менше. Втім, після обрання він вже не згадує про ці "24 години".

Як от нещодавно спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог сказав, що прагне знайти рішення протягом 100 днів після інавгурації Трампа.