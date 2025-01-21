Трамп хоче закінчити війну в Україні цього року: Зеленський озвучив свою позицію
Президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну Росії проти України цього року. Однак це потрібно зробити не лише швидко, а й справедливо та надійно для України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Зеленський зазначив, що в України хороші відносини з Трампом.
"Але ми маємо такий прагматичний час, і для нас дуже важливо, щоб зайві голоси, які іноді навколо Трампа доносять дезінформаційну позицію, або проросійську, для нас дуже важливо, щоб Європа була гучна і щоб голосів навколо Трампа було більше, щоб він чітко розумів деталі та ризики, які можуть бути у майбутньому, при чому дуже швидко", - наголосив президент.
Він розповів, що під час його розмови з Трампом, американський президент заявляв, що буде робити все, аби закінчити війну в Україні цього року.
"Я йому сказав що ми ваш партнер, ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто слово швидко, а справедливо, надійно для нас. Ми будемо робити все для цього", - додав Зеленський.
Наміри Трампа завершити війну РФ проти України
Нагадаємо, Дональд Трамп ще під час президентської передвиборчої кампанії у США заявляв про свій намір завершити війну Росії проти України. Зокрема, він стверджував, що зможе це зробити у перший день свого президентства.
Також повідомлялося, що у вересні Трамп обіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що хоче домогтися "справедливої угоди для всіх".
За словами Зеленського, Трамп може бути вирішальним у завершенні війни, і здатен допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Окрім того, Трамп доручив організувати телефонну розмову з Путіним. Переговори очікуються найближчими днями після інавгурації Трампа 20 січня.
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