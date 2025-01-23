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МЗС про заяву Рубіо щодо поступок у війні: давайте дочекаємось офіційних контактів

Україна, Четвер 23 січня 2025 16:44
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МЗС про заяву Рубіо щодо поступок у війні: давайте дочекаємось офіційних контактів Фото: речник МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна та США поділяють спільну мету - справедливий мир в Україні. Конкретні кроки будуть оговорені під час майбутньої зустрічі президентів двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого на прес-конференції для ЗМІ.

Речник МЗС заявив, що ключові питання щодо мирного врегулювання та можливих компромісів будуть обговорюватися під час офіційних контактів між українською та американською сторонами.

"Дочекаймось офіційних контактів української та американської сторін. Під час цих контактів буде змога обговорити всі параметри, підходи, ключові деталі, про які ви б хотіли сьогодні почути", - сказав Тихий.

За його словами, Україна та нова адміністрація США поділяють спільну мету - досягнення справедливого миру в Україні якнайшвидше. Методи, кроки та шляхи досягнення цієї мети також обговорять під час переговорів.

"Ми чекаємо цих контактів, насамперед, зустрічі президентів України та США. Ця зустріч розставить всі крапки над "і", - додав він.

Нагадаємо, що Марко Рубіо одразу після свого затвердження у Сенаті США на посаду державного секретаря висловився про завершення війни між Росією та Україною.

Політик заявив, що для досягнення миру кожна зі сторін "повинна буде від чогось відмовитися".

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