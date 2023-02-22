Зеленський пропонує Раді затвердити санкції проти фінансових установ РФ

Так, президент пропонує затвердити рішення РНБО від 22 лютого "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації".

За даними Железняка, розгляд проєкту постанови планується найближчим часом.

Нагадаємо, президент розповів, що Україна з союзниками працює над новими санкціями проти Росії.

Тим часом посли ЄС мають вже сьогодні озвучити рішення щодо 10 пакету санкцій проти РФ.

Окрім того, нові санкції США можуть торкнутися 200 фізичних та юридичних осіб із Росії.

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