Посли ЄС завтра озвучать рішення щодо санкцій для Росії, - журналіст

Завтра, 22 лютого, посли Європейського союзу озвучать своє рішення щодо 10 пакету санкцій проти Росії, через її вторгнення в Україну.

"Як і очікувалося, сьогодні немає домовленості щодо нового пакету санкцій ЄС (щодо Росії - ред.). Кілька речей, які потрібно ще випрасувати", - заявив Юзвяк.

За його словами ,"зелене світло", щодо прийняття рішень послами ЄС про санкції проти Росії очікується вже завтра.