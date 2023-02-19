Зеленський розповів, що Україна з партнерами працює над новими санкціями для РФ

Україна та Європейський союз спільно працюють над підготовкою нового пакету санкцій проти держави-окупанта Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Зеленський нагадав, що сьогодні було підписано указ, про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб'єктів.

"Це санкції України. Але кожен такий наш санкційний пакет стає основою роботи щодо санкцій із партнерами", - сказав він.

За його словами, Україна разом із партнерами працює над наступним санкційним етапом. Він буде вже десятим.

"Ми працюємо з партнерами, щоб посилити його. Але водночас ми працюємо й з іншими суб’єктами глобальних відносин. Санкції за терор - це те, в чому зусилля кожної відповідальної держави здатні підштовхувати глобальний процес", - заявив він.