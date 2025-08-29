Зеленський прокоментував можливість дозволу виїзду за кордон чоловікам 23-24 роки
Наразі прийнято рішення про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків до 22 років. Щодо рішень на виїзд за кордон тих, кому 23-24 - рішень не приймалося.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
За словами Зеленського, зараз немає жодних масових виїздів людей за кордон. Усі, хто хотів виїхати - вже виїхали.
"Але ми повинні знаходити в державі баланс - не втратити ні освіту, ні освітній рівень наших дітей, не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному віці, а дати можливість навчатися тут, бути дорослими саме тут і залишитися українцями", - зазначив він.
Президент додав, що є велика надія на повернення більшості мігрантів після війни, проте для цього треба працювати. Оскільки якщо людина виїхала, не закінчивши в рідній країні навіть школу, то ризики, що вона не повернеться - дуже високі.
Що стосується рішень про можливість вільного виїзду для чоловіків віком 23-24 роки, Зеленський відповів, що рішення поки що стосуються тільки тих, кому 18-22 роки.
"Поки що такі рішення прийняті", - додав він.
Виїзд молодих людей за кордон
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану.
Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.
З ранку 28 серпня людей 18-22 років дійсно почали пропускати через кордон. Дехто вже встиг виїхати.
У Державній прикордонній службі України кажуть, що дозвіл не вплинув на збільшення пасажиропотоку. Кількість людей, які щодоби перетинають кордон, залишається в межах звичайної.