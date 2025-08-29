ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський прокоментував можливість дозволу виїзду за кордон чоловікам 23-24 роки

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 17:22
UA EN RU
Зеленський прокоментував можливість дозволу виїзду за кордон чоловікам 23-24 роки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Наразі прийнято рішення про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків до 22 років. Щодо рішень на виїзд за кордон тих, кому 23-24 - рішень не приймалося.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

За словами Зеленського, зараз немає жодних масових виїздів людей за кордон. Усі, хто хотів виїхати - вже виїхали.

"Але ми повинні знаходити в державі баланс - не втратити ні освіту, ні освітній рівень наших дітей, не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному віці, а дати можливість навчатися тут, бути дорослими саме тут і залишитися українцями", - зазначив він.

Президент додав, що є велика надія на повернення більшості мігрантів після війни, проте для цього треба працювати. Оскільки якщо людина виїхала, не закінчивши в рідній країні навіть школу, то ризики, що вона не повернеться - дуже високі.

Що стосується рішень про можливість вільного виїзду для чоловіків віком 23-24 роки, Зеленський відповів, що рішення поки що стосуються тільки тих, кому 18-22 роки.

"Поки що такі рішення прийняті", - додав він.

Виїзд молодих людей за кордон

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану.

Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.

З ранку 28 серпня людей 18-22 років дійсно почали пропускати через кордон. Дехто вже встиг виїхати.

У Державній прикордонній службі України кажуть, що дозвіл не вплинув на збільшення пасажиропотоку. Кількість людей, які щодоби перетинають кордон, залишається в межах звичайної.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Виїзд за кордон
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим