Зеленский прокомментировал возможность разрешения выезда за границу мужчинам 23-24 года

Сейчас принято решение о разрешении на выезд за границу мужчин до 22 лет. Относительно решений на выезд за границу тех, кому 23-24 - решений не принималось.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга .

По словам Зеленского, сейчас нет никаких массовых выездов людей за границу. Все, кто хотел уехать - уже выехали.

"Но мы должны находить в государстве баланс - не потерять ни образование, ни образовательный уровень наших детей, не потерять мальчиков, когда они еще в школьном возрасте, а дать возможность учиться здесь, быть взрослыми именно здесь и остаться украинцами", - отметил он.

Президент добавил, что есть большая надежда на возвращение большинства мигрантов после войны, однако для этого надо работать. Поскольку если человек уехал, не закончив в родной стране даже школу, то риски, что он не вернется - очень высоки.

Что касается решений о возможности свободного выезда для мужчин в возрасте 23-24 года, Зеленский ответил, что решения пока что касаются только тех, кому 18-22 года.

"Пока что такие решения приняты", - добавил он.