ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский прокомментировал возможность разрешения выезда за границу мужчинам 23-24 года

Украина, Пятница 29 августа 2025 17:22
UA EN RU
Зеленский прокомментировал возможность разрешения выезда за границу мужчинам 23-24 года Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Сейчас принято решение о разрешении на выезд за границу мужчин до 22 лет. Относительно решений на выезд за границу тех, кому 23-24 - решений не принималось.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

По словам Зеленского, сейчас нет никаких массовых выездов людей за границу. Все, кто хотел уехать - уже выехали.

"Но мы должны находить в государстве баланс - не потерять ни образование, ни образовательный уровень наших детей, не потерять мальчиков, когда они еще в школьном возрасте, а дать возможность учиться здесь, быть взрослыми именно здесь и остаться украинцами", - отметил он.

Президент добавил, что есть большая надежда на возвращение большинства мигрантов после войны, однако для этого надо работать. Поскольку если человек уехал, не закончив в родной стране даже школу, то риски, что он не вернется - очень высоки.

Что касается решений о возможности свободного выезда для мужчин в возрасте 23-24 года, Зеленский ответил, что решения пока что касаются только тех, кому 18-22 года.

"Пока что такие решения приняты", - добавил он.

Выезд молодых людей за границу

Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.

Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде). Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

С утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели выехать.

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что разрешение не повлияло на увеличение пассажиропотока. Количество людей, которые ежесуточно пересекают границу, остается в пределах обычной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Выезд за границу
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим