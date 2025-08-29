Зеленский прокомментировал возможность разрешения выезда за границу мужчинам 23-24 года
Сейчас принято решение о разрешении на выезд за границу мужчин до 22 лет. Относительно решений на выезд за границу тех, кому 23-24 - решений не принималось.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
По словам Зеленского, сейчас нет никаких массовых выездов людей за границу. Все, кто хотел уехать - уже выехали.
"Но мы должны находить в государстве баланс - не потерять ни образование, ни образовательный уровень наших детей, не потерять мальчиков, когда они еще в школьном возрасте, а дать возможность учиться здесь, быть взрослыми именно здесь и остаться украинцами", - отметил он.
Президент добавил, что есть большая надежда на возвращение большинства мигрантов после войны, однако для этого надо работать. Поскольку если человек уехал, не закончив в родной стране даже школу, то риски, что он не вернется - очень высоки.
Что касается решений о возможности свободного выезда для мужчин в возрасте 23-24 года, Зеленский ответил, что решения пока что касаются только тех, кому 18-22 года.
"Пока что такие решения приняты", - добавил он.
Выезд молодых людей за границу
Напомним, Кабинет министров Украины 27 августа обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 (включительно) лет пересекать границу во время военного положения.
Такие мужчины обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде). Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.
С утра 28 августа людей 18-22 лет действительно начали пропускать через границу. Некоторые уже успели выехать.
В Государственной пограничной службе Украины говорят, что разрешение не повлияло на увеличение пассажиропотока. Количество людей, которые ежесуточно пересекают границу, остается в пределах обычной.