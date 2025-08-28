Чи посилився виїзд з України після дозволу для чоловіків до 22 років: відповідь ДПСУ
Дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, ухвалений українським урядом, не вплинув на збільшення пасажиропотоку. Кількість людей, які щодоби перетинають кордон, залишається в межах звичайної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.
В ДПСУ запевнили, що дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років жодним чином не вплинув на зростання пасажиропотоку на прикордонних пунктах пропуску. Також люди 18-22 років точно не стали "основою" пасажиропотоку, як це намагаються подавати деякі інформаційні ресурси.
"Літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні", - пояснили прикордонники.
Також зазначається, що в будні державний кордон в обох напрямках перетинає 125 - 135 тисяч осіб в середньому, а у вихідні показник зростає до 150 тисяч осіб на добу. При цьому це стандартне літнє збільшення руху: ще навесні кількість переміщень через кордон у будні становила в середньому 75 - 80 тисяч осіб на добу.
Речник ДПСУ Андрій Демченко також підтвердив, що ажіотажу на кордоні немає.
"Так, прикордонники у четвер оформлюють на виїзд і чоловіків цієї вікової категорії, але суттєвого збільшення пасажиропотоку немає", - сказав він.
Виїзд молодих людей за кордон
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану.
Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.
З ранку 28 серпня людей 18-22 років дійсно почали пропускати через кордон. Дехто вже встиг виїхати.