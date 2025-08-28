ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи посилився виїзд з України після дозволу для чоловіків до 22 років: відповідь ДПСУ

Україна, Четвер 28 серпня 2025 22:23
UA EN RU
Чи посилився виїзд з України після дозволу для чоловіків до 22 років: відповідь ДПСУ Ілюстративне фото: людей на кордоні не більше, ніж зазвичай (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Дозвіл чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон, ухвалений українським урядом, не вплинув на збільшення пасажиропотоку. Кількість людей, які щодоби перетинають кордон, залишається в межах звичайної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

В ДПСУ запевнили, що дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років жодним чином не вплинув на зростання пасажиропотоку на прикордонних пунктах пропуску. Також люди 18-22 років точно не стали "основою" пасажиропотоку, як це намагаються подавати деякі інформаційні ресурси.

"Літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні", - пояснили прикордонники.

Також зазначається, що в будні державний кордон в обох напрямках перетинає 125 - 135 тисяч осіб в середньому, а у вихідні показник зростає до 150 тисяч осіб на добу. При цьому це стандартне літнє збільшення руху: ще навесні кількість переміщень через кордон у будні становила в середньому 75 - 80 тисяч осіб на добу.

Речник ДПСУ Андрій Демченко також підтвердив, що ажіотажу на кордоні немає.

"Так, прикордонники у четвер оформлюють на виїзд і чоловіків цієї вікової категорії, але суттєвого збільшення пасажиропотоку немає", - сказав він.

Виїзд молодих людей за кордон

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 серпня оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 (включно) років перетинати кордон під час воєнного стану.

Такі чоловіки зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.

З ранку 28 серпня людей 18-22 років дійсно почали пропускати через кордон. Дехто вже встиг виїхати.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Кордон з Україною
Новини
Масований удар по Києву: кількість загиблих перевищила 20 осіб
Масований удар по Києву: кількість загиблих перевищила 20 осіб
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили