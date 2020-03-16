Ивано-Франковск и Тернополь также усиливают карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В связи с усилением мер, будут закрыты все ТРЦ, магазины, а также общепиты

Ивано-Франковский городской совет принял решение об усилении карантина из-за распространения коронавируса, также усилить карантин планируют в Тернополе. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ивано-Франковск

В понедельник, 16 марта, в Ивано-Франковске закрыли все заведения общественного питания, торгово-развлекательных центров и магазинов, кроме продуктовых магазинов и аптек. Кроме этого также временно будет приостановлена работа Центров оказания административных услуг, а также филиалы департамента социальной политики.

"Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу учреждений всех, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам рынков и общественного транспорта - проводить дезинфекцию постоянно", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Тернополь

По сообщению местных СМИ, 16 марта в Тернопольском горсовете должно состояться заседание оперативного штаба по противодействию коронавируса, где должны будут даны рекомендации о полном закрытии ТЦ, рынков, спортивных и музыкальных школ и заведений общественного питания. Заседания горсовета, где будут утверждены соответствующие меры, назначено на 17 марта. При этом городской глава Тернополя Сергей Надал обратился к местным жителям, относительно новых ограничительных мер.

Напомним, 16 марта в Киеве из-за коронавируса расширили карантин. Ограничения введены в отношении заведений торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

Также РБК-Украина писало, что усилили карантин в Запорожье и Ужгороде. В городах закрывают все заведения общественного питания, а также другие общественные объекты с численностью более 10 человек.