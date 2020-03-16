Ограничить собрание людей до 10 человек: Львовская ОГА предлагает ужесточить карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской ОГА определили перечень учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с признаками острых респираторных заболеваний

Львовская облгосадминистрация рекомендует ограничить собрание людей в группах до 10 человек в связи с карантином в Украине из-за коронавируса. Такую рекомендацию утвердили в рамках внеочередного заседания областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством главы Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого, передает пресс-служба Львовской ОГА.

Следовательно, в рамках комиссии рекомендовали ограничить доступ клиентов к контактным центрам поставщиков коммунальных услуг, центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим.

Среди других рекомендаций:

ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек,

ограничить работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и продуктовых магазинов),

передвижения населения на административных территориях, внедрить дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта.

Также определили перечень учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с признаками острых респираторных заболеваний, которые в течение 14 дней находились в странах, где зарегистрирована циркуляция вируса COVID-2019 госпитальных баз первой и второй линии и резервные.

Напомним, "Укрпочта" работает в обычном режиме, даже в тех городах, где закрываются другие заведения в связи с карантином из-за коронавируса, но введены некоторые изменения.

Отметим, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин.