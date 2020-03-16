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Зеленський закликає заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 17:47
Зеленський закликає заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленский попросив лідерів усіх церков з розумінням поставитися до цієї ситуації

Президент Володимир Зеленський закликає Кабінет міністрів заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями через коронавірус. Про це він заявив у відеозверненні.

Президент попросив лідерів усіх церков з розумінням поставитися до цієї ситуації.

"Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю", - заявив він.

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація рекомендувала обмежити зібрання людей в групах до 10 осіб в зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

Відзначимо, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин.

Однак, сьогодні в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні має намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавірусу.

Крім того, представник уряду у Верховній раді Василь Мокан заявив, що в найближчі дні Кабінет міністрів може прийняти інші рішення щодо протидії коронавірусу.

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