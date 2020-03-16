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Разумков рассказал о повестке дня внеочередного заседания Рады

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 12:24
Разумков рассказал о повестке дня внеочередного заседания Рады
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Стало известно, какие законопроекты рассмотрят нардепы

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал законопроекты, которые рассмотрят на внеочередном заседании ВР, которое будет проведено для решения вопросов пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы ВРУ, в целом на внеочередном заседании будет рассмотрено шесть вопросов.

На внеочередном заседании депутаты рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" №2538.

Также нардепы рассмотрят проект закона №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".

"У меня просьба: сегодня на заседании комитета, чтобы представители всех фракций также согласовали вопрос 2538 и 2539. А сейчас мы примем решение о включении его в повестку дня внеочередного заседания", - заявил Разумков.

По его словам, законопроекты будут рассмотрены на комитете по вопросам здравоохранения в 14:00.

Спикер ВР отметил, что также будет рассмотрен вопрос об изменении в календарном плане работы парламента.

"Мы договорились выносить на заседание только вопросы, связанные с коронавирусом. В общем шесть вопросов: график работы ВРУ. Закон, который прорабатывается в комитете Радуцкого №2538 и 2539; постановление ВРУ, и, возможно, закон Гетьманцева", - заявил Разумков.

Напомним, во вторник в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.

Как писало РБК-Украина, в связи с пандемией коронавируса график работы парламента изменится: до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Пленарных заседаний не будет.

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