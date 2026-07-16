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Зеленський призначив Хмару в.о. міністра оборони

18:58 16.07.2026 Чт
2 хв
В подальшому президент запропонує генерала на посаду глави Міноборони
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський та Євгеній Хмара (facebook.com_zelenskyy.official)

Т.в.о. голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара призначений виконувачем обов'язків міністра оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", - зазначив глава держави.

Президент розповів, що обговорив з генералом виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами.

Зеленський заявив, що є стратегічне бачення того, як Україна має діяти й надалі для захисту незалежності і примусу РФ до дипломатії.

"Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні", - підкреслив він.

Глава держави наголосив, що перевагою на посаді міністра оборони мають стати результативність у далекобійності, безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за ситуацією у складових Сил оборони, а також досвід управління людьми в Центрі спецоперацій "Альфа" СБУ.

Нагадаємо, Михайло Федоров заявив, що Україна зможе перемогти у війні, якщо Зеленський замінить головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Крім того, Федоров повідомив, що отримав пропозицію від українського президента стати його радником, проте відповів відмовою.

Що відомо про Євгенія Хмару, який сьогодні очолює СБУ, а тепер стане в.о. голови Міноборони, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський