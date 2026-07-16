Зеленский назначил Хмару и.о. министра обороны

В.и.о. главы Службы безопасности Украины генерал-майор Евгений Хмара назначен исполняющим обязанности министра обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", - отметил глава государства.
Президент рассказал, что обсудил с генералом выполнение дальнобойных операций против России и обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами.
Зеленский заявил, что есть стратегическое видение того, как Украина должна действовать и дальше для защиты независимости и принуждения РФ к дипломатии.
"Евгений Хмара получил большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредотачиваться наша оборона в этой войне", - подчеркнул он.
Глава государства подчеркнул, что преимуществом в должности министра обороны должны стать результативность в дальнобойности, работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за ситуацией в составляющих Сил обороны, а также опыт управления людьми в Центре спецопераций "Альфа" СБУ.
Напомним, Михаил Федоров заявил, что Украина сможет победить в войне, если Зеленский заменит главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.
Кроме того, Федоров сообщил, что получил предложение от украинского президента стать его советником, однако ответил отказом.
Что известно о Евгении Хмаре, который сегодня возглавляет СБУ, а теперь станет и.о. главы Минобороны, - читайте в материале РБК-Украина.