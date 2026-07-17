Зеленський призначив "Флеша" своїм радником
Президент України Володимир Зеленський призначив військового експерта Сергія Бескрестнова своїм радником. Він займатиметься питаннями розвитку технологічних напрямів оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента №621/2026 та
Деталі призначення
Згідно з офіційним документом, Сергій Олександрович Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш", виконуватиме обов'язки радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони поза штатом.
Указ було підписано та оприлюднено у п'ятницю, 17 липня 2026 року.
Сергій "Флеш" Бескрестнов є відомим українським фахівцем та експертом у галузі військових технологій, радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіорозвідки та безпілотних літальних апаратів.
Чому експерт відмовився від посади в МО
Бескрестнов розповів, що мав тривалу розмову з главою держави щодо технологічних викликів у війні, які ставатимуть дедалі складнішими та численнішими.
Під час цієї зустрічі Зеленський запропонував йому увійти до нового складу Міністерства оборони України. Проте Бескрестнов відхилив пропозицію президента.
Своє рішення відмовитися фахівець пояснив моральними міркуваннями та вірністю команді колишнього очільника оборонного відомства Михайла Федорова.
"Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла", - наголосив Бескрестнов.
Він додав, що безмежно поважає Михайла Федорова і надалі максимально допомагатиме йому у питаннях захисту країни.
Робота над обороноздатністю триватиме
Попри відмову від офіційної посади в міністерстві, експерт підкреслив, що не збирається залишатися осторонь процесів під час війни.
За його словами, президент надає йому можливості та повноваження зміцнювати обороноздатність країни на найвищому рівні.
"Для мене це все не пов’язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ", - підсумував він.
Зустріч із Зеленським
Нагадаємо, раніше ексрадник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов детально розбирав виклики для ППО та пояснював, чому сигнал тривоги про балістичну загрозу іноді спрацьовує вже після прильоту ракети.
За його словами, час на реакцію у таких випадках дуже обмежений, адже ракета долітає до великих міст, зокрема до Києва, за лічені хвилини.
Крім того, експерт попереджав про гібридні загрози з боку ворога на інших напрямках.
Зокрема, він зазначав, що РФ може й надалі використовувати ретранслятори в Білорусі для координації атак дронами на Україну, причому обладнання для ударів там могли встановити таємно.
Призначенню Сергія Бескрестнова передувала його особиста зустріч із главою держави.
Раніше Володимир Зеленський заінтригував зустріччю з "Флешем" у своєму Telegram-каналі та пообіцяв максимально співпрацювати з військовим фахівцем, наголосивши, що саме технологічність озброєння зараз рятує життя українських бійців на фронті.