"Будуть рішення": Зеленський заінтригував зустріччю з "Флешем"
Саме технологічність озброєння рятує життя українських військових на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Зеленський зустрівся з "Флешем"
17 липня Зеленський провів зустріч із ексрадником міністра оборони України та фахівцем у галузі військових технологій Сергієм "Флешем" Бескрестновим.
"Дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони. Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому - в Росію", - зазначив президент.
Зеленський сказав, що важливо також завжди вчасно реагувати на військові "ноу-хау" противника у сфері технологій.
"Знаємо деталі, отже, влучно протидіємо", - впевнений гарант.
Президент заінтригував повідомленням, що домовився із "Флешем" максимально співпрацювати.
"Будуть рішення. Дякую!" - резюмував він.
Що відомо про "Флеша"
Сергій "Флеш" (справжнє ім'я - Бескрестнов Сергій Олександрович) - відомий український військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та військового зв'язку.
Він також аналізує ворожі безпілотники (зокрема, "Шахеди" та FPV-дрони) та розробляє ефективні засоби протидії їм.
Нагадаємо, що 15 липня "Флеш" повідомив про те, що Росія, ймовірно, продовжує використовувати ретранслятори в Білорусі для дронових атак по Україні.
Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, чому сигнал тривоги про балістичну загрозу іноді спрацьовує вже після прильоту ракети.
Країна-агресорка готується атакувати об'єкти в Україні на глибину до 100 км. За словами "Флеша", ціллю можуть стати АЗС, поштові відділення тощо.