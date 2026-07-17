"Будуть рішення": Зеленський заінтригував зустріччю з "Флешем"

Саме технологічність озброєння рятує життя українських військових на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський зустрівся з "Флешем"

17 липня Зеленський провів зустріч із ексрадником міністра оборони України та фахівцем у галузі військових технологій Сергієм "Флешем" Бескрестновим.

"Дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони. Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому - в Росію", - зазначив президент.

Зеленський сказав, що важливо також завжди вчасно реагувати на військові "ноу-хау" противника у сфері технологій.

"Знаємо деталі, отже, влучно протидіємо", - впевнений гарант.

Президент заінтригував повідомленням, що домовився із "Флешем" максимально співпрацювати.

"Будуть рішення. Дякую!" - резюмував він.

Що відомо про "Флеша"

Сергій "Флеш" (справжнє ім'я - Бескрестнов Сергій Олександрович) - відомий український військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та військового зв'язку.

Він також аналізує ворожі безпілотники (зокрема, "Шахеди" та FPV-дрони) та розробляє ефективні засоби протидії їм.

Нагадаємо, що 15 липня "Флеш" повідомив про те, що Росія, ймовірно, продовжує використовувати ретранслятори в Білорусі для дронових атак по Україні.