Зеленский назначил "Флеша" своим советником

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента №621/2026 .

Детали назначения

Согласно официальному документу, Сергей Александрович Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", будет исполнять обязанности советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны вне штата.

Указ был подписан и обнародован в пятницу, 17 июля 2026 года.

Сергей "Флеш" Бескрестнов - известный украинский специалист и эксперт в области военных технологий, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоразведки и беспилотных летательных аппаратов.

Почему эксперт отказался от должности в МО

Бескрестнов рассказал, что имел длительный разговор с главой государства по поводу технологических вызовов в войне, которые будут становиться все сложнее и многочисленнее.

В ходе этой встречи Зеленский предложил ему войти в новый состав Министерства обороны Украины. Однако Бескрестнов отверг предложение президента.

Свое решение отказаться специалист объяснил нравственными соображениями и верностью команде бывшего главы оборонного ведомства Михаила Федорова.

"Я являюсь членом команды Федорова, я пришел в Миноборону по его приглашению как его личный советник и не могу по моральным соображениям остаться в Минобороны без Михаила", - подчеркнул Бескрестнов.

Он добавил, что безгранично уважает Михаила Федорова и в дальнейшем будет максимально помогать ему в вопросах защиты страны.

Работа над обороноспособностью будет продолжаться

Несмотря на отказ от официальной должности в министерстве, эксперт подчеркнул, что не собирается оставаться в стороне от процессов во время войны.

По его словам, президент предоставляет ему возможности и полномочия укреплять обороноспособность страны на самом высоком уровне.

"Для меня это все не связано с политикой, для меня это возможность влиять на технологические процессы в оборонной сфере и теперь не только в ВСУ", - подытожил он.