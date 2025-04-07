Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом у Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом у Нідерландах та постпредом при Організації по забороні хімічної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази Зеленського.
Своїм указом від 7 квітня під номером 212 Зеленський відправив Костіна до Нідерландів.
"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", - йдеться в документі.
Наступним указом 213 президент доручив Костіну представляти Україну при міжнародній організації.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди Костіна Андрія Євгеновича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - зазначається в тексті указу.
Нагадаємо, раніше Андрій Костін був генеральним прокурором України. У жовтні 2024 року він пішов з посади після скандалів, пов'язаних з оформленням інвалідності прокурорами.
Тоді на початку жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. У них знайшли 6 млн доларів. Виявилося, що за схемою начальниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи оформили інвалідність близько 50 прокурорів Хмельницької області. Обласного прокурора Олексія Олійника звільнили через скандал з МСЕК.
Після цього були викриті ще декілька посадовців МСЕК в інших регіонах. На тлі цього президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.
Водночас саме тоді у відставку пішов генеральний прокурор Андрій Костін.
А в грудні 2024 року РБК-Україна дізналося, що колишній генпрокурор Андрій Костін може отримати дипломатичну посаду. Джерела повідомляли, що його можуть відправити керувати посольством в Нідерландах.
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