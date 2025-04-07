Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом у Нідерландах

Своїм указом від 7 квітня під номером 212 Зеленський відправив Костіна до Нідерландів.

"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", - йдеться в документі.

Наступним указом 213 президент доручив Костіну представляти Україну при міжнародній організації.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди Костіна Андрія Євгеновича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - зазначається в тексті указу.

Звільнення Костіна з посади генпрокурора

Нагадаємо, раніше Андрій Костін був генеральним прокурором України. У жовтні 2024 року він пішов з посади після скандалів, пов'язаних з оформленням інвалідності прокурорами.

Тоді на початку жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. У них знайшли 6 млн доларів. Виявилося, що за схемою начальниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи оформили інвалідність близько 50 прокурорів Хмельницької області. Обласного прокурора Олексія Олійника звільнили через скандал з МСЕК.

Після цього були викриті ще декілька посадовців МСЕК в інших регіонах. На тлі цього президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.

Водночас саме тоді у відставку пішов генеральний прокурор Андрій Костін.