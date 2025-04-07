Зеленский назначил экс-генпрокурора Костина послом в Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего генерального прокурора Андрея Костина послом в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы Зеленского.
Своим указом от 7 апреля под номером 212 Зеленский отправил Костина в Нидерланды.
"Назначить Костина Андрея Евгеньевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", - говорится в документе.
Следующим указом 213 президент поручил Костину представлять Украину при международной организации.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды Костина Андрея Евгеньевича Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - отмечается в тексте указа.
Напомним, ранее Андрей Костин был генеральным прокурором Украины. В октябре 2024 года он ушел с должности после скандалов, связанных с оформлением инвалидности прокурорами.
Тогда в начале октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкой МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. У них нашли 6 млн долларов. Оказалось, что по схеме начальницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы оформили инвалидность около 50 прокуроров Хмельницкой области. Областного прокурора Алексея Олейника уволили из-за скандала с МСЭК.
После этого были разоблачены еще несколько должностных лиц МСЭК в других регионах. На фоне этого президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК.
В то же время именно тогда в отставку ушел генеральный прокурор Андрей Костин.
А в декабре 2024 года РБК-Украина узнало, что бывший генпрокурор Андрей Костин может получить дипломатическую должность. Источники сообщали, что его могут отправить руководить посольством в Нидерландах.
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