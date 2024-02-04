Зеленський приїхав у Кривий Ріг та провів нараду щодо захисту енергетики

Президент Володимир Зеленський ввечері неділі, 4 лютого, прибув з робочим візитом до Кривого Рогу. Там президент провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.
"Зараз - Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого Рогу. Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей", - сказав президент.
Зеленський подякував всім, хто оперативно допомагав відновити енергопостачання після нещодавніх ударів Росії по території України.
"Дякую й тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води. Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району. Окрема доповідь - щодо захисту від диверсантів та колаборантів. У правоохоронців є непогані результати", - підкреслив Зеленський.
В ніч на суботу, 3 лютого, російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними дронами-камікадзе "Шахед". Кілька БпЛА влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, спалахнули пожежі, без світла в регіоні опинилися близько 15 тисяч людей.
Пізніше енергетики відновили електропостачання у Криворізькому районі. Загарбники знову спробували атакувати район і місто ракетою, але Сили оборони її збили.
За день до цього у Кривому Розі внаслідок російських обстрілів була пошкоджена підстанція "Укренерго".
Після обстрілу міста, в Міненерго заявили про відновлення загарбниками атак енергоінфраструктури у прифронтових районах.
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