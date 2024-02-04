Зеленский приехал в Кривой Рог и провел совещание по защите энергетики

"Сейчас – Кривой Рог, весь район и другие общины области, совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел Днепровщины, в том числе и Кривого Рога. Защита энергообъектов. Усиление мобильных огневых групп, ПВО, РЭБ. Восстановление энергомощностей", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто оперативно помогал возобновить энергоснабжение после недавних ударов России по территории Украины.

"Спасибо и тем, кто работает сейчас на строительстве новой инфраструктуры поставки воды. Это стратегическая задача. Сотни тысяч людей зависят от этого. Никополь, Марганец, Покров, часть Кривого Рога и Криворожского района. Отдельный доклад - по защите от диверсантов и коллаборантов. правоохранителей есть неплохие результаты", – подчеркнул Зеленский.

Обстрелы и блекаут в Кривом Роге

В ночь на субботу, 3 февраля, российские захватчики атаковали Кривой Рог ударными дронами-камикадзе "Шахед". Несколько БПЛА попали в объекты энергетической инфраструктуры, загорелись пожары, без света в регионе оказались около 15 тысяч человек.

Позже энергетики возобновили электроснабжение в Криворожском районе. Захватчики снова попытались атаковать район и город ракетой, но Силы обороны ее сбили.

Днем ранее в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго".

После обстрела города в Минэнерго заявили о возобновлении захватчиками атак энергоинфраструктуры в прифронтовых районах.

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