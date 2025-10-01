UA

Зеленський присвоїв Парубію звання Героя України

Фото: Андрій Парубій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України Андрію Парубію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку", - зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності.

"Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії", - додав глава держави.

Вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року народного депутата України та екс-спікера ВРУ Андрія Парубія було вбито у Львові пострілами з пістолета. Чоловік, замаскований під кур'єра Glovo, випустив у політика близько восьми куль. Від отриманих поранень він помер на місці.

1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія "по гарячих слідах" у Хмельницькій області. Ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельников, 2 вересня прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство Парубія.

Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

