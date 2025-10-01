Зеленский присвоил Парубию звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины Андрею Парубию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко", - отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что это были особые люди. И они тоже были защитниками - защитниками идеи Украины, нашей независимости.
"Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны - Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России", - добавил глава государства.
Напомним, 30 августа 2025 года народный депутат Украины и экс-спикер ВРУ Андрей Парубий был убит во Львове выстрелами из пистолета. Мужчина, замаскированный под курьера Glovo, выпустил в политика около восьми пуль. От полученных ранений он скончался на месте.
1 сентября правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Парубия "по горячим следам" в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников, 2 сентября прокуратура переквалифицировала дело об убийстве Парубия.
