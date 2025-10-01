Зеленский присвоил Парубию звание Героя Украины

"Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что это были особые люди. И они тоже были защитниками - защитниками идеи Украины, нашей независимости.

"Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны - Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России", - добавил глава государства.