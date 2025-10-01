RU

Зеленский присвоил Парубию звание Героя Украины

Фото: Андрей Парубий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины Андрею Парубию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что это были особые люди. И они тоже были защитниками - защитниками идеи Украины, нашей независимости.

"Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны - Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России", - добавил глава государства.

 

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года народный депутат Украины и экс-спикер ВРУ Андрей Парубий был убит во Львове выстрелами из пистолета. Мужчина, замаскированный под курьера Glovo, выпустил в политика около восьми пуль. От полученных ранений он скончался на месте.

1 сентября правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Парубия "по горячим следам" в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников, 2 сентября прокуратура переквалифицировала дело об убийстве Парубия.

Подробнее о версиях громкого политического убийства, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

