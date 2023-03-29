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Зеленський припустив, що зміна політичних сил у США може послабити допомогу Україні

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Київ, Середа 29 березня 2023 09:25
Зеленський припустив, що зміна політичних сил у США може послабити допомогу Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Зміна політичних сил у США може послабити військові підтримку України. Зокрема, прихід до влади республіканців, які виступають за зменшення надання Україні допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press.

Він зазначив, що успіх України на полі бою залежить від військової допомоги від США та Європи. Зеленський стурбований, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на хід війни.

"Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо", - сказав глава держави.

Заяви республіканців

Варто зазначити, що колишній лідер США Дональд Трамп, який вже заявив про намір балотуватися у президенти, сумнівається, чи варто продовжувати надавати Україні військову допомогу. Він навіть заявив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.

Крім того, конкурент Трампа від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і заявив, що вона не є пріоритетом національної безпеки США.

Пізніше він відмовився від своїх слів після критики серед республіканців.

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