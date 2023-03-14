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Назвав війну "суперечкою". МЗС запросило в Україну губернатора Флориди

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 20:47
Назвав війну "суперечкою". МЗС запросило в Україну губернатора Флориди Фото: спікер МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 березня, Міністерство закордонних справ України запросило губернатора американського штату Флорида Рона Десантіса до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Ми впевнені, що як колишній військовий офіцер, направлений у зону бойових дій, губернатор Рон Десантіс знає різницю між "суперечкою" та війною", - наголосив спікер МЗС.

В зв'язку з цим МЗС запросило його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США.

Нагадаємо, сьогодні, Десантіс розкритикував "бланковий чек" адміністрації американського президента Джо Байдена для України та заявив, що це "відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни"

"У той час, як у США є багато життєво важливих національних інтересів - забезпечення безпеки наших кордонів, вирішення кризи готовності наших військових, досягнення енергетичної безпеки та незалежності, а також стримування економічної, культурної та військової могутності Комуністичної партії Китаю - все більше вплутування в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним із них", - сказав Десантіс.

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