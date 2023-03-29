ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский предположил, что смена политических сил в США может ослабить помощь Украине

Новина українською →
Киев, Среда 29 марта 2023 09:25
Зеленский предположил, что смена политических сил в США может ослабить помощь Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Смена политических сил в США может ослабить военную поддержку Украины. В частности, приход к власти республиканцев, выступающих за уменьшение предоставления Украине помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press.

Он отметил, что успех Украины на поле боя зависит от военной помощи от США и Европы. Зеленский обеспокоен тем, что смена политических сил в Вашингтоне может повлиять на ход войны.

"Соединенные Штаты действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не выиграем", - сказал глава государства.

Заявления республиканцев

Стоит отметить, что бывший лидер США Дональд Трамп, уже заявивший о намерении баллотироваться в президенты, сомневается, стоит ли продолжать оказывать Украине военную помощь. Он даже заявил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны.

Кроме того, конкурент Трампа от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал войну в Украине "территориальным спором" и заявил, что она не является приоритетом национальной безопасности США.

Позже он отказался от своих слов после критики среди республиканцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Военная помощь Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Не получил гарантий от Китая. Зеленский сказал, зачем Путину "ядерка" в Беларуси
Не получил гарантий от Китая. Зеленский сказал, зачем Путину "ядерка" в Беларуси
DAILY
Дмитрий Лубинец: Я не считаю, что человек, взявший российский паспорт – преступник
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Дмитрий Лубинец: Я не считаю, что человек, взявший российский паспорт – преступник