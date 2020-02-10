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Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Новости » Политика     10.02.2020 - 12:24
Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Мюнхенский форум подтвердил участие Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2020 года. Об этом говорится в официальном Twitter форума.

В частности, организаторы подтвердили участие Зеленского в конференции, которая продлится 14-16 февраля.

"Мы рады, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам для обсуждения ситуации в Украине на высоком уровне на MSC2020", - говорится в сообщении.

Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что министры Украины, России, Франции и Германии могут провести встречу в нормандском формате на полях MSC2020. Он также добавил, что министерские встречи не должны заменять полноценный саммит, на который возлагаются большие надежды.

На прошлой неделе Зеленский с официальным визитом посетил Италию, где призвал закрыть офисы самопровозглашенных "республик Донбасса", а также поднял вопрос освобождения Виталия Маркива. В частности, в разговоре с премьером Джузеппе Конте украинский лидер заявил, что "мы должны забрать парня". Маркив отбывает наказание по делу о гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли в ходе боевых действий в Славянске в 2014 году.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасности
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