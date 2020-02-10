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Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Новини » Політика     10.02.2020 - 12:24
Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Мюнхенський форум підтвердив участь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки 2020 року. Про це йдеться в офіційному Twitter форуму.

Зокрема, організатори підтвердили участь Зеленського у конференції, яка триватиме 14-16 лютого.

"Ми раді, що президент України Володимир Зеленський приєднається до нас для обговорення ситуації в Україні на високому рівні на MSC2020", - йдеться в повідомленні.

Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що міністри України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести зустріч у нормандському форматі на полях MSC2020. Він також додав, що міністерські зустрічі не повинні замінювати повноцінний саміт, на який покладаються великі надії.

Минулого тижня Зеленський з офіційним візитом відвідав Італію, де закликав закрити офіси самопроголошених "республік Донбасу", а також підняв питання звільнення Віталія Марківа. Зокрема, в розмові з прем'єром Джузеппе Конте український лідер заявив, що "ми повинні забрати хлопця". Марків відбуває покарання у справі про загибель італійського фотографа Андреа Рокеллі в ході бойових дій в Слов'янську у 2014 році.

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Новини України Володимир ЗеленськийМюнхенская конференция по безопасности
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