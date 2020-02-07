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Зеленский просит закрыть офисы "ЛДНР" в Италии и освободить Маркива

Новости » Политика     07.02.2020 - 19:01
Зеленский просит закрыть офисы "ЛДНР" в Италии и освободить Маркива
Фото: Джузеппе Конте и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский вспомнил о Маркиве и заявил, что "мы должны забрать парня"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы самопровозглашенных "республик Донбасса", а также поднял вопрос бывшего нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

По словам Зеленского, с Конте обсуждали общеполитические вопросы.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - отметил Зеленский.

Кроме того, обсудили дело Маркива, осужденного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее The New York Times писало, что итальянский суд использовал фейковые материалы российских СМИ в деле Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы.

Отметим, посольство Украины в Италии ранее потребовало закрыть так называемое "представительство ДНР" в Вероне.

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