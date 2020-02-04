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Пристайко: нормандская встреча на уровне министров может пройти в феврале

Новости » Политика     04.02.2020 - 16:27
Пристайко: нормандская встреча на уровне министров может пройти в феврале
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Министры могут встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности

Министры "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии - могут провести встречу в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в ходе визита в Чехию заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Укринформ".

По его словам, министры могут встретиться уже 14-16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы действительно обсуждаем такого рода идеи", - заявил Пристайко.

Он также добавил, что министерские встречи не должны заменятт полноценный саммит, на который возлагаются большие надежды.

Напомним, по итогам нормандского саммита 9 декабря 2019 года стороны договорились, что следующая встреча состоится через 4 месяца. До этого будут проводиться консультации на уровне помощников и министров.

Кроме того, в России пообещали повлиять на так называемые "республики Донбасса" для выполнения решения "нормандской четверки". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва готова "побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению решений".

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