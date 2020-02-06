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Пристайко: официального предложения о нормандской встрече на уровне министров в Мюнхене нет

Новости » Политика     06.02.2020 - 17:48
Пристайко: официального предложения о нормандской встрече на уровне министров в Мюнхене нет
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко отметил, что приоритет следует отдать встрече лидеров в апреле

Официального предложения относительно нормандской встречи на уровне министров на полях Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля) еще нет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

"У меня нет еще официального предложения (о встрече глав МИД стран "нормандской четверки" в Мюнхене, - ред.). Я бы, все же, отдал приоритет встрече лидеров в апреле", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что нормандская встреча на уровне министров может пройти в феврале в Мюнхене. При этом Пристайко заявлял, что министерские встречи не должны заменять полноценный саммит, на который возлагаются большие надежды.

Как известно, лидеры стран "нормандской четверки" (президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин) провели встречу в Париже 9 декабря 2019 года. По результатам встречи был подписан меморандум, в котором, в частности, предусматривается очередная нормандская встреча в середине апреля 2020 года. По предварительной информации, встреча "нормандской четверки" может пройти в Берлине.

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