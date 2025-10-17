Зеленський прилетів до США, а Трамп анонсував зустріч із Путіним: новини за 16 жовтня

Зеленський прибув із візитом до США

Український президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів, повідомили джерела РБК-Україна.

Пізніше своє прибуття підтвердив і сам голова української держави.

Трамп оголосив про "прорив" і анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "продуктивною", і анонсував їхню нову зустріч.

За словами Трампа, нова зустріч із Путіним відбудеться в Будапешті, це вже узгодили.

Сотні мільйонів на дрони і не тільки. Шмигаль підсумував результати "Рамштайну"

Українські партнери під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" анонсували оборонну підтримку на сотні мільйонів доларів, які, зокрема, будуть використані для закупівлі вітчизняного озброєння, розповів міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, під час засідання у форматі "Рамштайн" вдалося домовитися про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше 422 млн доларів.

У мережі написали про "перший удар КАБом по Миколаєву": що кажуть Повітряні сили

У мережі почало поширюватися повідомлення, що РФ нібито вдарила по Миколаєву КАБом із дальністю польоту в 150 км.

У Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці атаки росіян.

США та Україна створили далекобійний аналог "Шахеда" з ШІ: що відомо

Американська Auterion і неназвана українська компанії створили далекобійний дрон-камікадзе зі ШІ та самонаведенням. Він уже успішно пройшов випробування.

Безпілотник під назвою ALM-20 здатний долати відстань до цілі в 1600 км і має вагу бойової частини 45 кг. Наведення здійснюється візуально за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.