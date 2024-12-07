Зеленський прилетів до Парижа

Літак Володимира Зеленського приземлився в Парижі опівдні. Як пише видання, його прийме Еммануель Макрон з 16:00 до 17:00.

"Єлисейський палац не повідомив подробиць ні про можливу тристоронню зустріч президентів, ні про ймовірне інтерв'ю Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яке стане їхнім першим інтерв'ю після американських виборів", - йдеться в статті.

Приводом для візиту у столицю Франції стала церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі. Зокрема, в заході приймуть участь глави держав та урядів близько 40 країн світу.

Зазначимо, що в Париж уже прибув майбутній президент США Дональд Трамп. Це його перший закордонний візит після виборів у США.

Поїздка Зеленського в Париж

Днем раніше повідомлялося, що 7 грудня президент України Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття Нотр-Дам-де-Парі у Франції. Там також буде присутній Дональд Трамп.