Зеленський прилетів до Парижа

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа 7 грудня. Там він може зустрітися із майбутнім президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Літак Володимира Зеленського приземлився в Парижі опівдні. Як пише видання, його прийме Еммануель Макрон з 16:00 до 17:00.
"Єлисейський палац не повідомив подробиць ні про можливу тристоронню зустріч президентів, ні про ймовірне інтерв'ю Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яке стане їхнім першим інтерв'ю після американських виборів", - йдеться в статті.
Приводом для візиту у столицю Франції стала церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі. Зокрема, в заході приймуть участь глави держав та урядів близько 40 країн світу.
Зазначимо, що в Париж уже прибув майбутній президент США Дональд Трамп. Це його перший закордонний візит після виборів у США.
Днем раніше повідомлялося, що 7 грудня президент України Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття Нотр-Дам-де-Парі у Франції. Там також буде присутній Дональд Трамп.
Пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася 15 квітня 2019 року. Загасити пожежу вдалося вже вранці 16 квітня. Через пожежу обвалився шпиль, побудований у ХІХ столітті та частина даху.
Пожежникам вдалося запобігти обвалу Собору буквально за 15-20 хвилин до НП. Причини пожежі спочатку були незрозумілі. Прокуратура Парижа відразу виключила версію навмисного підпалу будівлі.
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про початок національної кампанії зі збору коштів для відновлення собору. Спочатку повідомлялося, що реконструкція собору може зайняти 15-20 років, але Макрон скоротив цей термін до 5 років.
Уже в червні 2019 року відбулася перша служба в одній із каплиць собору після пожежі. Через коронавірус довелося призупинити роботи з відновлення собору.
29 листопада 2024 року собор відвідав Емманюель Макрон із дружиною. Закінчення реставраційних робіт планують 2028 року.
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