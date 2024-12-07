Зеленский прилетел в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж 7 декабря. Там он может встретиться с будущим президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Поводом для визита в столицу Франции стала церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара. В частности, в мероприятии примут участие главы государств и правительств около 40 стран мира.
Отметим, что в Париж уже прибыл будущий президент США Дональд Трамп. Это его первый заграничный визит после выборов в США.
Днем ранее сообщалось, что 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия Нотр-Дам-де-Пари во Франции. Там также будет присутствовать Дональд Трамп.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года. Потушить пожар удалось уже утром 16 апреля. Из-за пожара обрушился шпиль, построенный в XIX веке и часть крыши.
Пожарным удалось предотвратить обвал Собора буквально за 15-20 минут до ЧП. Причины пожара изначально были неясны. Прокуратура Парижа сразу исключила версию преднамеренного поджога здания.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале национальной кампании по сбору средств для восстановления собора. Первоначально сообщалось, что реконструкция собора может занять 15-20 лет, но Макрон сократил этот срок до 5 лет.
Уже в июне 2019 года прошла первая служба в одной из часовен собора после пожара. Из-за коронавируса пришлось приостановить работы по восстановлению собора.
29 ноября 2024 года собор посетил Эмманюэль Макрон с супругой. Окончание реставрационных работ планируется в 2028 году.
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