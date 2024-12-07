Зеленский прилетел в Париж

Поводом для визита в столицу Франции стала церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара. В частности, в мероприятии примут участие главы государств и правительств около 40 стран мира.

Отметим, что в Париж уже прибыл будущий президент США Дональд Трамп. Это его первый заграничный визит после выборов в США.

Поездка Зеленского в Париж

Днем ранее сообщалось, что 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия Нотр-Дам-де-Пари во Франции. Там также будет присутствовать Дональд Трамп.