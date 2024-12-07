Трамп вже прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері
Обраний президент США Дональд Трамп у суботу, 7 грудня, прибув до столиці Франції. Це його перший закордонний візит після виборів у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP та RFI.
Трамп прибув в аеропорт Орлі на півдні Парижа приватним літаком сьогодні зранку. Він візьме участь у відкритті собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. Церемонія відкриття стартує о 18:00 за Гринвічем (20:00 за Києвом).
Новообраний президент США зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном о 15:00 за Гринвічем (о 17:00 за київським часом). Переговори відбудуться у Єлисейському палаці.
Також, за повідомленнями ЗМІ, президент України Володимир Зеленський візьме участь у відкритті собору Паризької Богоматері у Парижі. Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Макроном та Трампом.
За повідомленнями західних ЗМІ, йдеться про послідовні зустрічі тет-а-тет. Видання Reuters зазначає, що можлива і тристороння зустріч Зеленського, Трампа і Макрона.
Додамо, що Зеленський та Трамп зустрічалися перед виборами США у вересні. Тоді президент України презентував Трампу план перемоги. Після оприлюднення результатів виборів Зеленський привітав Трампа. Політики провели телефонну розмову.
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