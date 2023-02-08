Зеленський прилетів до Британії

Літак Королівських Військово-повітряних сил із президентом щойно приземлився в аеропорту Станстед.

Sky News повідомляє, що Зеленський попрямує на Даунінг-стріт для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а потім виступить у парламенті о 13:00 (за українським часом о 15:00).

Також Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльзом ІІІ проведе аудієнцію з Зеленським у королівській резиденції сьогодні вдень.

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Зеленський вже зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком в аеропорту.

Зеленський також прокоментував свій візит.

"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", - написав президент в Instagram.

РБК-Україна повідомляло, що Зеленський у Британії планує зустрітися з прем'єром країни Ріші Сунаком, міністром оборони Беном Воллесом та українськими військовими. У нього також запланована зустріч з британським королем Чарльзом ІІІ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів ЄС, який запланований на 9 й 10 лютого в Брюсселі. The Guardian писало, що в ЄС виник конфлікт через витік інформації про візит президента до Брюсселя.

Додамо, раніше у МЗС пояснювали, за яких умов Зеленський може відвідати іншу країну під час війни.

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