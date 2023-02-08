UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський прилетів до Британії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський щойно приземлився у британському аеропорту Станстед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Літак Королівських Військово-повітряних сил із президентом щойно приземлився в аеропорту Станстед.

Sky News повідомляє, що Зеленський попрямує на Даунінг-стріт для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а потім виступить у парламенті о 13:00 (за українським часом о 15:00).

Також Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльзом ІІІ проведе аудієнцію з Зеленським у королівській резиденції сьогодні вдень.

Оновлено

Зеленський вже зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком в аеропорту.

Зеленський також прокоментував свій візит.

"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", - написав президент в Instagram.

РБК-Україна повідомляло, що Зеленський у Британії планує зустрітися з прем'єром країни Ріші Сунаком, міністром оборони Беном Воллесом та українськими військовими. У нього також запланована зустріч з британським королем Чарльзом ІІІ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів ЄС, який запланований на 9 й 10 лютого в Брюсселі. The Guardian писало, що в ЄС виник конфлікт через витік інформації про візит президента до Брюсселя.

Додамо, раніше у МЗС пояснювали, за яких умов Зеленський може відвідати іншу країну під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВеликобританія