Зеленський прилетів до Британії

Президент України Володимир Зеленський щойно приземлився у британському аеропорту Станстед.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Літак Королівських Військово-повітряних сил із президентом щойно приземлився в аеропорту Станстед.
Sky News повідомляє, що Зеленський попрямує на Даунінг-стріт для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а потім виступить у парламенті о 13:00 (за українським часом о 15:00).
Також Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльзом ІІІ проведе аудієнцію з Зеленським у королівській резиденції сьогодні вдень.
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Зеленський вже зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком в аеропорту.
Зеленський також прокоментував свій візит.
"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", - написав президент в Instagram.
РБК-Україна повідомляло, що Зеленський у Британії планує зустрітися з прем'єром країни Ріші Сунаком, міністром оборони Беном Воллесом та українськими військовими. У нього також запланована зустріч з британським королем Чарльзом ІІІ.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів ЄС, який запланований на 9 й 10 лютого в Брюсселі. The Guardian писало, що в ЄС виник конфлікт через витік інформації про візит президента до Брюсселя.
Додамо, раніше у МЗС пояснювали, за яких умов Зеленський може відвідати іншу країну під час війни.
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