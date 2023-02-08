Зеленський зустрінеться з британським королем Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з новим королем Великої Британії Чарльзом ІІІ під час свого закордонного візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Король сьогодні проведе аудієнцію з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили у Букінгемському палаці", - зазначає видання.

За даними ЗМІ, Зеленський спочатку зустрінеться з прем'єром Британії Ріші Сунаком, а потім виступить у парламенті. Після цього президент зустрінеться з Чарльзом ІІІ у королівській резиденції у Лондоні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибуде з робочим візитом до Великої Британії.

Глава держави зустрінеться з прем'єр-міністром та главою Міноборони Британії, а також відвідає українських бійців, які проходять навчання.

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