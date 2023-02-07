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В ЄС виник конфлікт через витік інформації про візит Зеленського до Брюсселя, - ЗМІ

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Вівторок 07 лютого 2023 14:18
В ЄС виник конфлікт через витік інформації про візит Зеленського до Брюсселя, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В ЄС спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб після витоку інформації щодо можливого візиту президента України Володимира Зеленського на саміт в Брюсселі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, за близько дві доби до обговорюваної поїздки до Брюсселя про візит президента повідомили італійські ЗМІ, а також оголосили на сторінці Європейської народної партії в Twitter, однак публікація пізніше була швидко видалена.

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає Європарламент відповідальним за витік інформації. Його речник не підтвердив й не спростував інформацію щодо візиту, однак заявив про відкрите запрошення.

"Цей скандал ставить у скрутне становище президента Європарламенту Роберту Метсолу, чиїх посадовців звинувачують у витоку інформації. Вона також є членом групи ЄНП, яка коротко висвітлювала цей візит", - додає видання.

Зазначається, що суперечка показує те, як інституції ЄС намагаються продемонструвати солідарність з Україною та підтримку президенту.

"Окремо дипломати ЄС заявили, що Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн змагаються, щоб продемонструвати підтримку України. Обидва вони радісно говорили про перспективи вступу України до ЄС. Але багато держав-членів стверджують, що лідери ЄС повинні пом’якшити свою публічну риторику, щоб не викликати надії на швидке приєднання до блоку", - додає The Guardian.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Belga, президент України відвідає саміт глав держав та урядів Європейського союзу, який запланований на 9 й 10 лютого.

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