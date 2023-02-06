Кулеба назвав дві умови для поїздок Зеленського за кордон

Президент України Володимир Зеленський може відвідати іншу країну під час російського вторгнення за двох умов. Цей візит має принести конкретні результати і треба буде орієнтуватись на поточну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"Я не буду коментувати візити президента. Президент, виступаючи у грудні на конференції послів у грудні, чітко сказав, що його візити за кордон можливі за двох умов", - йдеться у заяві.

Кулеба пояснив, що першою умовою є можливість отримання конкретних результатів від такого візиту. А друга - візит буде можливим з огляду на поточну ситуацію на фронті.

"От керуючись цими критеріями МЗС працює над деякими візитами президента, але коли та куди вони відбудуться ви будете дізнаватися від нього або його офісу", - додав Кулеба.