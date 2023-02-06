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Зеленський відвідає саміт лідерів ЄС у Брюсселі, - ЗМІ

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Понеділок 06 лютого 2023 20:55
Зеленський відвідає саміт лідерів ЄС у Брюсселі, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів Європейського союзу. Зустріч лідерів ЄС запланована на 9 та 10 лютого та відбудеться у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Belga.

Інформоване джерело видання повідомило, що Зеленський прибуде до Брюсселя у четвер, 9 лютого, на саміт глав ЄС. Однак із метою безпеки точна програма візиту глави держави тримається в секреті.

Водночас видання Associated Press з посиланням на джерела повідомляє, що Європарламент почав приготування на випадок можливого візиту президента Володимира Зеленського.

Два джерела в парламенті заявили, що такі плани призначені тільки для того, щоб підготувати законодавчий орган до прийому Зеленського, якщо умови безпеки дозволять йому бути присутнім на зустрічі.

"Коли він приїде, ми будемо готові", - сказало одне з джерел, підкресливши, що через міркування безпеки будь-яке рішення може бути ухвалене тільки в останній момент.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС. При цьому речник глави держави відмовився від коментаря.

Раніше Зеленський заявляв, що хотів би відвідати Брюссель, проте вважає це занадто ризикованим через реванш Росії.

Крім того, в ЄС заявили, що мають відкрите запрошення президенту України Володимиру Зеленському відвідати Брюссель.

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