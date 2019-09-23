ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський прибув в США на Генасамблею ООН

Новини » Політика    23.09.2019 - 23:22
Зеленський прибув в США на Генасамблею ООН
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В рамках візиту планується зустріч із Трампом

Президент України Водолимир Зеленський прибув із робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Планується, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, у рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, а також з представниками американських ділових кіл.

Зеленський прибув в США на Генасамблею ООН

Раніше повідомлялося, що представник Білого дому підтвердив інформацію про те, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським запланована на 25 вересня.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідає Сполучені Штати Америки з 23 по 26 вересня.

В ООН повідомили про створення конституційного комітету Сирії Трамп чекає "більше чесності" від Зеленського та України
Новини України Володимир ЗеленськийООН
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся