Зеленский начал визит в США

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Визит президента в США состоится с 23 по 26 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, начинает визит в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Юлии Мендель в Twitter.

"Сегодня Владимир Зеленский начинает свой визит в США для участия в Генассамблеи ООН", - отметила она.

Today, @ZelenskyyUa starts his visit to the USA to participate in the #UNGA2019 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 23, 2019

Отметим, Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября будет находиться с рабочим визитом в США.

В рамках визита президент выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Встреча с американским лидером состоится 25 сентября.

Кроме того, президент Украины встретится с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций, а также с представителями американских деловых кругов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что американский лидер Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии, а также в противодействии коррупции.