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Опубликована программа встреч Зеленского в Литве

Новости » Общество    16.10.2019 - 09:31
Опубликована программа встреч Зеленского в Литве
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Официальная церемония встречи Зеленского и его жены начнется в 10:30

Президент Владимир Зеленский 16 октября посетит Латвию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Латвии.

Пресс-служба президента Латвии опубликовала программу для СМИ. Официальная церемония встречи Зеленского и его жены начнется в 10:30.

Потом состоятся переговоры делегаций Украины и Латвии в Рижском замке. В 12.00-12.30 состоится пресс-конференция президента Эгилса Левитса и президента Украины Владимира Зеленского..

Потом будет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы. Также Зеленский встретится с председателем сейма Инарой Мурниецей и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Кроме того, Владимир Зеленский посетит Рижскую украинскую среднюю школу и музей оккупации Латвии. Он осмотрит памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко и проведет встречу с представителями украинской диаспоры.

В 17:40 президент Украины откроет памятную доску в честь создания первой дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Риге в 1920 году.

Напомним, ранее делегация Латвии присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.

Отметим, проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму.

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