Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский совершит рабочий визит в Японию 21-24 октября

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября поедет с рабочим визитом в Японию, где примет участие в церемонии интронизации (возведения на престол) императора Японии Нарухито. Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский также проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат местного парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Также во время визита Зеленский встретится с лидерами других стран.

Напомним, Зеленский в понедельник, 23 сентября, совершил визит в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблеи ООН.

Также президент Украины посетил с рабочим визитом Канаду. Рабочий визит главы государства состоялся с 1 по 3 июня.В ходе визита президент Украины принял участие в международной Конференции по поддержке реформ в Украине.

Также были запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.