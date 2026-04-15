UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський прибув до Риму і зустрівся з Мелоні, - джерело

17:10 15.04.2026 Ср
1 хв
Відомі перші деталі візиту глави української держави
Іван Носальський Мілан Лєліч
Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 квітня, прибув із візитом до Риму.

За словами співрозмовника видання, у Римі вже почалася зустріч Зеленського з прем'єром Італії Джорджією Мелоні.

Більш детальних подробиць поки немає.

Візит Зеленського до Італії

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Рим з офіційним візитом для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Італія залишається одним із ключових союзників України в ЄС, послідовно підтримуючи санкційний тиск на РФ і програми гуманітарної допомоги.

Це перший візит українського лідера до Риму з липня 2025 року. Минула зустріч лідерів також була зосереджена на довгостроковій оборонній підтримці та залученні італійських інвестицій у відновлення української інфраструктури.

Варто зауважити, що вчора, 14 квітня, глава української держави вже встиг відвідати Німеччину та Норвегію.

У Німеччині було узгоджено важливі домовленості. Зокрема, йдеться про оборонний пакет на 4 млрд євро, у рамках якого німецька влада профінансує купівлю для України великої кількості ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийІталіяРим