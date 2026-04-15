Зеленський прибув до Риму і зустрівся з Мелоні, - джерело

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 квітня, прибув із візитом до Риму.
Про це РБК-Україна повідомило джерело.
За словами співрозмовника видання, у Римі вже почалася зустріч Зеленського з прем'єром Італії Джорджією Мелоні.
Більш детальних подробиць поки немає.
Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Рим з офіційним візитом для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
Італія залишається одним із ключових союзників України в ЄС, послідовно підтримуючи санкційний тиск на РФ і програми гуманітарної допомоги.
Це перший візит українського лідера до Риму з липня 2025 року. Минула зустріч лідерів також була зосереджена на довгостроковій оборонній підтримці та залученні італійських інвестицій у відновлення української інфраструктури.
Варто зауважити, що вчора, 14 квітня, глава української держави вже встиг відвідати Німеччину та Норвегію.
У Німеччині було узгоджено важливі домовленості. Зокрема, йдеться про оборонний пакет на 4 млрд євро, у рамках якого німецька влада профінансує купівлю для України великої кількості ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.