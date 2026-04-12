Зеленський летить до Риму: в уряді Мелоні назвали дату зустрічі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Італії .

Зеленський не був у Римі досить довго. Його останній офіційний візит до Італії відбувся 10 липня 2025 року. Тоді український президент домовлявся із союзниками про відбудову України та посилення ППО .

Італійська сторона оприлюднила чіткий графік, за яким початок переговорів заплановано на 15:30 за місцевим часом. Сама зустріч двох лідерів країн матиме офіційний статус.

Ми вже повідомляли, що італійська прем'єрка Джорджія Мелоні заявила, що вона "не згодна" з критикою президента США Дональда Трампа на адресу європейських країн та їхньої позиції щодо війни з Іраном. Крім цього Мелоні сказала, що італійська економіка відчуває наслідки війни на собі, додавши, що її уряд сповнений рішучості захистити італійські сім'ї та підприємства.

Також Мелоні відкинула інформацію ЗМІ про те, що вона нібито підтримала позицію проросійського угорського прем'єра Віктора Орбана щодо блокування кредиту для України. Мелоні наголосила, що вихід із ситуації можливий через взаємні поступки сторін.