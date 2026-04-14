Прем'єр Італії назвала найефективнішу "зброю" для миру в Україні

15:58 14.04.2026 Вт
Мелоні пояснила, як Росію можна примусити до миру
Фото: Джорджа Мелоні, прем'єр Італії (Getty Images)

Економічний тиск на Росію є найефективнішим методом для досягнення миру в Україні.

Про це заявила прем'єр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова італійського уряду прокоментувала питання про те, чи слід Європі послабити заборону на імпорт російського газу.

"Економічний тиск, який ми чинили на Росію останніми роками, є найефективнішою зброєю для досягнення миру, тому ми маємо бути дуже обережними в подальших кроках", - сказала у відповідь Мелоні.

Вона також висловила сподівання, що прогрес у напрямку миру між Україною та РФ буде до того, як буде повна заборона на імпорт російського газу.

Така заява Мелоні прозвучала після того, як генеральний директор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці заявив, що незрозуміло, чим замінити 20 млрд кубометрів російського СПГ.

Заборона на імпорт російського СПГ

Нагадаємо, згідно з рішенням країн ЄС, з 2027 року має набути чинності повна заборона на імпорт скрапленого природного газу з Росії.

Але зараз на тлі війни США з Іраном поставки російського СПГ до Європи різко зросли.

За інформацією Financial Times, у першому кварталі 2026 року імпорт із сибірського проєкту "Ямал СПГ" зріс на 17%.

РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
